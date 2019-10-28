5 أفلام تجسد احتفالات الهند بعيد ديوالي

تحتفل الهند في 28 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام باليوم الثاني من عيد الديوالي، العيد الأول للهندوس الذي يطلق عليه مهرجان الأصوات والأنوار، حيث يقوم الشعب الهندي بالاحتفال عن طريق إطلاق الكثير من الألعاب النارية التي لا تتوقف عن سماء البلاد لمدة 48 ساعة هي عمر العيد.

وتشهد أفلام بوليوود تصوير الاحتفالات برؤية فنية تعكس بهجة هذا العيد، ويساعد على ذلك براعة صناعها في فن الاستعراض الذي يعتبر جزءا أصيلا من صناعة السينما في الهند، ونستعرض فيما يلي بعض الأفلام التي تعتبر مرجعا للديوالي في الهند والعالم.



1- أناري

قدم عام 1959 من إخراج هريشيكيش موخيرجي وبطولة راج كابور، ونوتان موتيلال وليتا باور، ويروي الفيلم قصة الرسام الحالم الذي تم تعيينه في النهاية من قبل صاحب العقار للعمل ككاتب في مكتبه، ليكتشف عالما جديدا، وفي إطار الأحداث يتم الاحتفال بالديوالي مع أغان تعتبر هي الأشهر حتى الآن، من غناء مانا داي والأسطورة لاتا مانجيشكار.

وتم تقديم الأغاني والاستعراضات بشكل يوضح احتفالات الزمن الجميل بالديوالي والطقوس التي كانت تمتاز بالبساطة والبهجة في الوقت نفسه.

2- كوتش كوتش هوتا هاي

بطولة الثلاثي شاروخان وكاجول وراني موخرجي، وتدور أحداثه حول قصة حب معقدة بين شاب وصديقته المقربة وحبيبته الوافدة الجديدة للجامعة، ويعتبر من أشهر أفلام شاروخان عالميا، وقدمت من خلاله أغنيته الشهيرة لادكي بادي أنجاني هاي التي تعرض حتى الآن في احتفالات الديوالي التي كانت متزامنة مع أحداث الفيلم.

3- محبتين

بطولة شاروخان وأميتاب باتشان وأيشوريا راي، وتدور أحداثه حول مدرس انتحرت حبيبته بعد رفض والدها لحبيبها، ولكنه ظل يعيش معها في خياله.

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وقدمت في هذا الفيلم أشهر أغنيتين للديوالي على الإطلاق، هما بايرون ماي وشالتي شالتي التي شارك فيها شاروخان وأيشوريا باستعراض مميز للديوالي.

4- تو ستيتس





أول بطولة تجمع بين أرجون كابور وعليا بهات، حيث يجسدان قصة حب بين فتاة تاميلية وفتى بنجابي، حيث يعرض الفيلم صدام عائلتين بثقافتهما المتنوعة ما يجعل الزواج تحديا مستحيلا.

وجسد الفيلم الاحتفالات لأول مرة في الثقافة التاميلية والبنجابية وجمع بين الاحتفالين في مشهد جسدته عليا وأرجون باستعراض جديد على السينما الهندية.

5- ديلوالي

بطولة النجوم شاروخان، وكاجول، وفارون دهافان وكريتي سانون، وقدم الفيلم الذي تدور قصته حول شقيقين من أسرة متوسطة تتبدل حياتهما بعد الوقوع في الحب، حيث فتح أبواب الماضي بصراعات عائلية معلقة.

وجسد الفيلم احتفالات الديوالي، وكذلك عيد الميلاد بشكل عصري ومبدع، وكانت الألوان والبهجة هي شعار الفيلم بوجه عام وليس فقط الأغاني.



