عالم الآثار المصرية زاهي حواس في ضيافة "العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ضيفا على "العين الإخبارية"، وكشف خلال زيارته عن أهم المشروعات الأثرية التي يشارك في تنفيذها في الوقت الجاري.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية التي ظهرت مؤخرا، ومحتوي كتابه الجديد "أسرار من مصر"، فضلاً عن عن متحف "اللوفر أبوظبي" والمتحف المصري الكبير، وكشف عن رأيه في أوبرا عايدة التي تم عرضها في مدينة الأقصر، مؤخراً بعد غياب 22 عاما.

يذكر أن سجل زاهي حواس حافل بالاكتشافات الأثرية الحديثة مثل"مقابر بناة الهرم، ووادي المومياوات الذهبية فى الواحات البحرية"، وتم تعيينه وزيرا للآثار في عام 2011.

وألف حواس العديد من الكتب المتعلقة بعلم المصريات منها "لعنة الفراعنة، ومغامراتي مع المومياوات، والملك توت عنخ آمون، وكنوز من القبر"، كما نال العديد من الجوائز العالمية. وفي عام 2006 اختارته مجلة التايم كواحد من 100 شخصية مؤثرة فى العالم.