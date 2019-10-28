لمن اشتاقت ديانا حداد؟

Oct 28, 2019
نشاطات متعددة تستعد لها “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد، أطلقت خلالها أغنية منفردة جديدة، جددت تعاونها بها مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة تحت عنوان “اشتقنا” ومع ألحان الملحن علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وذلك ضمن إيطار الرومانسية كلاماً ولحناً، واضعه أسلوبها وأدائها الصوتي المختلف والمتميز، حيث قالت بها:
اشتقنا يالحبيب الغالي
اشتقنا وارتحلنا صوبك وجينا
في الفضا الخفاق سابقنا
للقاء اتقدم خطاوينا
فيك يالنادر تعلقنا
وعنك والله ما تخلينا
وقد طرحت ديانا حداد العمل الجديد من خلال قناة روتانا في موقع اليوتيوب ضمن تعاونها في عملية الإنتاج الفني المنتسبة اليه معهم، ضمن مشاريع فنية مختلفة ومتعددة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانب آخر، تغادر ديانا حداد متجهه الى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، لإحياء ليلة بيروت الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، ويشاركها بها الفنانين اللبنانين نجوى كرم، عاصي الحلاني، وملحم زين، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع شركة بنش مارك للحفلات، حيث ستقدم بها مجموعة متنوعة من أهم أغنياتها الشهيرة بالإضافة الى جديدها الذي طرح مؤخراً.
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