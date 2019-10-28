أعضاءُ فرقة كورية "يبكون" بسبب إلغاء حفلتهم واتّهامهم بالشّذوذ في الكويت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يتمالك أعضاء فرقة "D-Crunch" الكورية أنفسهم واجهشوا بالبكاء، بعد أنْ صعدوا إلى خشبة المسرح بالكويت لبدء حفلهم، إلا أنّ قرارًا قيل إنّه صدر من وزير الإعلام، ألغى الحفل قبل أن يبدأ.

وأشار البعض إلى أنّ بكاء أعضاء الفرقة يعود لهتافات الجمهور الذين وصفوهم بـ"شواذ"، حيث صُدموا من الموقف، الذي لم يتعرّضوا له في السّابق.

ويأتي قرار وزير الإعلام بعد ورود معلومات غير دقيقة، أنّ جميع أعضاء الفرقة "شواذ"، كما أنه ما زالت تبعات ردود الفعل السّابقة للحفل الذي أحياه كلّ من حسام الرسام وأصيل هميم تطال وزارة الإعلام الكويتية، التي بدورها بدأت بتلافي كلّ ما من شأنه انتقاد الوزارة.

من جهة أخرى، دشّن مغرّدون سعوديّون هاشتاغ طالبوا فيه الفرقة الكورية بالتواجد في السّعوديّة، عوضًا عن حفلتهم الملغاة بالكويت، تحت وسم #dcrunch_come_to_saudiarabia ، فيما كان الطرف الآخر يطالب بالحزم مع الأشخاص المخالفين للطبيعة البشريه كما حدث من قبل وزير الإعلام الكويتي.

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يُشار إلى أنّ فرقةD-Crunch تأخذ من فرقة BTS الكورية قدوة لهم، ويحاولون أنْ يكونوا النّسخة المكرّرة منهم.