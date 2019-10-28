شكرا لقرائتكم "الأيرلندي" يفتتح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الثلاثاء، عن اختيار فيلم (ذي أيريشمان) "الأيرلندي" من إخراج مارتن سكورسيزي، للعرض في افتتاح دورته الحادية والأربعين التي تقام شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

الفيلم بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو وجو بيشي الحائزين جميعا على جوائز الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أنتجته شبكة نتفليكس، حول صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال وتتعرض لإحدى أكثر الجرائم غموضا في التاريخ الأميركي المعاصر.

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وقال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في بيان "فيلم الأيرلندي لمارتن سكورسيزي هو تجربة سينمائية متكاملة يزينها أداء تمثيلي من أهم ممثلي العالم"، مؤكداً على أنه يشعر بالفخر لافتتاح الدورة القادمة للمهرجان "بهذه التحفة الفنية الملحمية التي صاغها أحد أعظم صناع السينما عبر تاريخها".

وأضاف أن المهرجان سينظم عرضا ثانيا في اليوم التالي للافتتاح ليتيح من خلاله فرصة ثانية لجمهور القاهرة لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة قبل بدء عرضه على نتفليكس.

وتنطلق الدورة الجديدة من المهرجان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.

ويقدم المهرجان هذا العام نحو 150 فيلما من 63 دولة تشمل 30 فيلماً ما بين طويل وقصير في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 90 فيلما نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.