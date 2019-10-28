فنانو الخليج يُباركون عودة ناصر القصبي للمسرح بعد غياب 30 عامًا

عبر عدد من الفنانين الخليجيين عن سعادتهم بعودة المسرح الجماهيري للسعودية من خلال موسم الرياض، وبوجه خاص عودة الفنان ناصر القصبي للمسرح، بعد غياب امتد لحوالي ثلاثة عقود، في مسرحية "الذيب في القليب"، وفي تصريحات لبرنامج "عرب وود"، اعتبر الفنان عبد الإله السناني الحدث بداية حميدة لعودة المسرح الجماهيري الاجتماعي، وعبر عن أمله في أن تستمر، أما الفنان راشد الشمراني، الذي يشارك كضيف بالمسرحية، فأكد على أهمية عودة المسرح بهذا الزخم الإنتاجي والاحترافي العالي، الذي يحسب لهيئة الترفيه بالسعودية.

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ومن أبطال المسرحية، أعربت الفنانة ريماس منصور عن سعادتها بمشاركة المرأة في هذا الحدث، إلى جانب ظهور ناصر القصبي مرة أخرى في المسرح، بعد ثلاثين أو أربعين عاما من الغياب. وأوضح المخرج محمد الحملي من جانبه أنه سعى لتقديم عمل مغاير خليجيا من جهة المنتج البصري، وهو ما تشير له تقارير صحافية تحدثت عن نفاد تذاكر العرض في الأسابيع الثلاثة الأولى، والمطالبة بتمديد فترة العرض.

تتناول مسرحية "الذيب في القليب" أزمة موظف متهم في قضية اختلاس يحاول إثبات براءته، ويشارك بها عدد ضخم من نجوم الخليج.

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