فوز الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم العربي

فاز الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم العربي الذي أقيم في الدار البيضاء.

وحظي الفيلم الفائز شهرة واسعة بعد عرضه في عدن العام الماضي، وعددا من المدن العربية والعالمية لاحقا.

كما حصلت النجمة سالي حمادة، على شهادة خاصة من لجنة التحكيم عن دورها في الفيلم.

وأهدى المخرج عمرو جمال الجائزة لروح الممثل الراحل هشام الحمادي.

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وتعد هذه الجائزة هي السادسة من بين الجوائز السينمائية، التي يحصل عليها الفيلم في مهرجانات الأفلام الدولية.

ويعكس الفيلم حب الإنسان اليمني للحياة رغم ظروف الحرب والدمار تجري الاحداث في ظل الظروف الصعبة في البلاد.

وقال المخرج عمرو جمال، سابقا، "على الرغم من عدم وجود قاعات سينمائية باليمن إلا أنهم تمكنوا من عرضه في العاصمة عدن، موضحا أنهم تمكنوا من توصيل رسالة الفيلم وعكس الصورة الجميلة للإنسان اليمني".

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