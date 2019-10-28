محمد حماقي يشعل احتفالية "تيسير زواج الفتيات" تحت رعاية صندوق تحيا مصر

القاهرة – لايف ستايل
أحيا النجم محمد حماقي ، السبت، احتفالية صندوق “تحيا مصر” لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة “دكان الفرحة “والتي أقيمت بفندق الماسة بمدينة نصر بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي.
ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، وأمين الصندوق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق، ونفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
وحضر حماقي بصحبة مدير اعماله حمدي بدر وقدم 3 أغنيات مجاملة لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، هي “أجمل يوم” ،”واحدة واحدة ” التي قدمها مع الفنان أحمد حلمي على خشبة المسرح وبمشاركة “زغرودة” من الفنانة وفاء عامر وتشجيع وزيرة الإستثمار ونجمات الفن.
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ومنهم كندا علوش ولبلبة ورجاء الجداوي وفردوس عبد الحميد، بالإضافة إلى مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري والأدبية ريهام فؤاد الحداد ود.صبورة السيد ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي.
واختتم حماقي بأغنية “أم الدنيا” التي اشعلت المزيد من أجواء الإثارة والبهجة وسط جميع الحضور، ممن شاركوه الغناء بصحبة عدد من الفتيات المستفيدات من المبادرة.
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