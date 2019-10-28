"جوري" يفوز بجائزة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي صنف الأفلام القصيرة

حصل الفيلم السوري القصير “جوري” للمخرج يزن نجدت أنزور على الجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية التي اختتمت فعلياته في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وتسلم الجائزة نيابة عن المخرج السوري الفنان المغربي هشام بهلول، وعبر يزن نجدة أنزور عن سروره بفوز ''جوري'' بجائزة الكبرى للأفلام الروائية القصيرة بمهرجان كبير كمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي من بين 20 فيلم وتحت رئاسة لجنة تحكيم مميزة تضم المخرج السوداني المصري الكبير سعيد حامد إلى جانب كل من الممثلة المغربية جليلة التلمسي والإعلامي السوري حسام الدين نصر.

وأضاف يزن نجدت أنزور "ما سرني أكثر أن رسالة الفيلم الإنسانية وصلت لقلوب كل من شاهده وهي رسالة للأجيال القادمة أن مهما كانت مشاكلنا الداخلية فعلينا حلها داخليا من دون إتاحة الفرصة لأي تدخل خارجي من شأنه تدمير أوطاننا.

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قصة فيلم“جوري” فتدور أحداثه حول فتاة صغيرة تعرضت مدينتها لإبادة جماعية من قبل الجماعات المسلحة فلم يتبق غيرها في هذه المدينة لكي تواجه هذه الجماعات، وتتكيف الطفلة مع هذه الحياة والمكان وفي ذات الوقت تحاول التقاط روح المكان المدمر والذكريات التي بقيت.

أما جائزة أحسن إخراج عادت لفيلم آخرعيطة لرامي العلوي من الجزائر تسلمها بالنيابة مدير مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة حسن أبو العلا .

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أما جائزة أحسن سيناريو فقد عادت لفيلم الحبل السري لمخرجته ليلى حجو من سوريا ، تسلمها بالنيابة الناقد محمد عاطف.

نوهت لجنة التحكيم للأفلام الطويلة في فئة أحسن دور رجالي بالممثل رياض حمدي عن الفيلم التونسي سامحيني و عزيز داداس عن فيلم جمال عفينة لمخرجه ماركو موروكو.

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