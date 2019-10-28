"مهاويس الجوكر" يرقصون على سلالم آرثر فليك عند شارع ويست 167

نجح فيلم "الجوكر" في تحقيق حالة خاصة بينه وبين الجمهور، بعد أن تم طرحه يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدور العرض السينمائية في العالم.



وأصبح فيلم "الجوكر"، رسميا واحدا من أنجح الأفلام في تاريخ شباك التذاكر العالمي، بعد أن حاز على اللقب، بعدما وصلت إيراداته في شباك التذاكر العالمي إلى 788 مليون دولار، ليتفوق بذلك على الجزء الثاني من فيلم "ديدبول" من إنتاج 2018، الذي كان يعتلي القائمة بإيرادات عالمية 785 مليون دولار، والجزء الأول من "ديدبول" (2016) الذي بلغت إيراداته عالميا 782.6 مليون دولار، وكذلك فيلم "Captain America: The Winter Soldier" الذي حقق 714 مليون دولار عام 2016، بالإضافة إلى ثاني أكبر إصدار لشهر أكتوبر خلف فيلم "Venom" للنجم توم هاردي، الذي جمع العام الماضي 854 مليون دولار.

وجعل الفيلم منطقة محددة بحي برونكس من أشهر مناطق الجذب السياحي في مدينة نيويورك الأمريكية، وأصبحت السلالم التي تربط بين شارعي شكسبير وأندرسون عند شارع ويست 167 تحمل اسم "سلالم الجوكر"، بفضل المشهد الذي يرقص فيه بطل الفيلم "آرثر فليك"، ويجسده الممثل، واكين فينيكس بانسجام، عقب تحوله من شخص يتعرض للاضطهاد والتنمر إلى أشهر شرير في عالم المجلات الهزلية "الكوميكس"، بحسب موقع "فالشر" الأمريكي.

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وأصبحت السلالم مقترنة باسم "الجوكر"، في حال أن بحثت عنها عبر تطبيق "خرائط جوجل" الشهير، حيث نجح مشهد رقص "فينيكس" على السلالم في جذب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل 7 أشهر من طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، وتحديدا منذ شهر أبريل، عندما تم استخدام اللقطة كأحد الملصقات الدعائية للفيلم المثير للجدل.

وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تجربتهم عند وصولهم إلى "سلالم الجوكر"، بتقليد رقصه الإيقاعي، احتفالا بتحوله إلى "أمير الجريمة المهرج" الشرير.

فيما اكتفى البعض من زوار السلالم، بالتقاط صور "سيلفي" لهم، ولكن مع احتشاد العديد من محبي "الجوكر" على المكان أصبح الأمر مسببا لضيق سكان نيويورك، الذين يعانون من صعوبة في المرور عبر السلالم.

وأعرب مخرج فيلم "الجوكر"، تود فيليبس، عن سعادته بحصول فيلمه على لقب "أكثر فيلم للكبار فقط محقق للإيرادات"، مرجعا الفضل في هذا إلى "طاقم عمل الفيلم الرائع، والجماهير من كافة أنحاء العالم، الذين لم يكتفوا بمشاهدة الفيلم مرة واحدة في دور العرض السينمائي".

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وفي أحداث "joker"، يتحول البطل "آرثر فليك" إلى "الجوكر" الخارج عن القانون، بعدما خرج عن مساره، وفقد السيطرة على نفسه، نتيجة تعرضه للعديد من الضغوطات في الحياة، ويصبح رسميا عميلا للفوضى.

"joker".. بطولة كل خواكين فينيكس وجوش بايس وروبرت دي نيرو وبريت كولن وبريان تيري هنري وزازي بيتز وبرايان كالين وشيا ونجهام وفرانسيس كونروي، ومن إخراج المخرج العالمي الشهير تود فيليبس، وكتب السيناريو الخاص به كل من سكوت سيلفر وتود فيليبس، وشارك المخرج مارتن سكورسيزي في عملية الإنتاج.

وتسبب الفيلم في فرض حالة الطوارئ على السينمات العالمية، وحذرت كبرى سلاسل دور العرض السينمائية في الولايات، مثل "إيه إم سي" و"لاندمارك من أنه "لن يسمح للجمهور بدخول أية أقنعة أو وجوه ملونة أو أزياء إلى داخل دور عرضها السينمائي أثناء مشاهدة الفيلم"، وذلك وسط مخاوف من احتمال نشوب أعمال عنف مرتبطة بطرح فيلم "الجوكر".

تم عرض الجوكر للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي النسخة 76 في 31 أغسطس 2019، حيث فاز بجائزة الأسد الذهبي، وهي أعلى جائزة في المهرجان، وتم إصداره في الولايات المتحدة في 4 أكتوبر 2019 ، تلقى الفيلم تعليقات إيجابية من النقاد.

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