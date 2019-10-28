باميلا الكيك تلوِّح بالعلم اللبناني بين المتظاهرين







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك متابعيها عبر "انستغرام"، مقطع فيديو لها من بين المعتصمين في الحراك الشعبي اللبناني. حيث ظهرت وهي تحمل العلم اللبناني وتهلل به وعلقت كاتبة: "ثورة شعبي".

والملفت أنها أعادت نشر مقطع فيديو لها أثناء استلامها جائزة الموروكس دور، حيث أهدت التروفي لسياسي لبنان لاتقانهم التمثيل.



خلال استلامها التروفي بحفل الموروكس دور:

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