إليسا تواجه سخرية ميشال ألفتريادس باتهامه بالغباء









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: سخر الموسيقي ميشال ألفتريادس من مشاركة الفنانة إليسا في الحراك الشعبي المطلبي اللبناني مستغلاً الفرصة لاستهدافها مهنياً واصفاً صوتها بـ"النشاز". حيث كتب في تعليقه على صورة لها أثناء مشاركتها في المظاهرات "روبسبيار ثورة جل الديب.#نشازولوجي"

الأمر الذي دفع إليسا لترد عليه باستخفاف ساخرة: ""بس زعلانة على نسبة الغبى للي بتتمتع فيه!".

فلاقى ردها تضامناً شعبياً من متابعين علقوا بأنها ردت بشكلٍ مناسب على قاعدة "ماقصرتي فيه".