شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام مهنئة إليسا بعيد ميلادها: كل سنة وأنتى ملكة الإحساس.. أجمل قلب عرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أحلام على تهنئه إليسا بعيد ميلادها متمنية لها مزيداً من السعادة والصحة والنجاح فى حياتها.

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، "كل سنة وأنتى طيبة بصحة وسلامة، كل سنة وأنتى ملكة الإحساس، كل سنة وانتي أجمل قلب تعرفت عليه".

واحتفلت الفنانة إليسا، أمس الأحد بعيد ميلادها الـ 47، وتلقت رسائل تهنئه من أصدقائها فى الوسط الفنى، كما شاركت إليسا جمهورها بصورة أول هدية تلقتها من شقيقها كميل و هى دراجة هوائية، وكتبت عليها قائلة: " أول هدية أحصل عليها فى عيد ميلادى شكرا لك كميل".