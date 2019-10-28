شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهد "حواديت الشانزليزيه" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي أبطال مسلسل " حواديت الشانزلزيه" اليوم الاثنين من تصوير آخر مشاهد العمل فى مدينة الانتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد الأخيرة بين بعض الأبطال، لاسيما وأن عددا من الفنانين انتهوا من تصوير مشاهدهم فى الأيام الماضية وعلى رأسهم إنجى المقدم ومي سليم.

وصور أبطال المسلسل - المقرر عرضه على قناة ON E واحدى القنوات العربية خلال الأيام المقبلة - المشاهد على مدار الأربعة أشهر الماضية فى عدد من الديكورات والشوارع فى مدينة الانتاج الإعلامي مثل بنسيون، تياترو، فيلات تم بنائها وتجهيزها لتناسب الأجواء التى تدور فيها قصة العمل وهى فترة الخمسينات

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.