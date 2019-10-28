شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يختار مع الموزع رامى المصرى أغانى ألبومه الجديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الموزع الموسيقي رامي المصري حاليًا مع الشاعر أحمد الشناوي، على اختيار أغاني ألبوم محمد رمضان الجديد، حيث يتواجد رامي وأحمد بأحد الأستوديوهات، لتسجيل ما الأغانى التي يتم اختيارها مع رمضان، حسبما قال الموزع رامي المصري لـ"الخليج 365".

وليست الأولى التى يتعاون فيها رامى المصري مع محمد رمضان، حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى، من ضمنها أغنية "فيرس"، و "بابا"، " هما عايزنها فوضى"، "اللهو الخفي" هو ديتو رمضان مع فاندام.

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على جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حالياً على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى



محمد رمضان وعمرو المصري

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