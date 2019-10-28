نجا من الموت واعتزل التمثيل من أجل الحيوانات.. ما لا تعرفه عن بطل "الجوكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يحتفل اليوم الفنان العالمي واكين فينيكس بعيد ميلاده الـ45، فينيكس مولد يوم 28 أكتوبر 1974 في سان خوان بدولة بورتوريكو، قضى هناك سنواته الأربع الأولى، قبل أن يغادر برفقة أسرته إلى الولايات المتحدة حيث نشأ.

فينيكس من عائلة فنية، فشقيقه ريفر فوينكس (1970-1993) ممثل راحل وناشط في مجال حقوق الحيوان، ورين فينيكس ممثلة ومغنية، وسمر فينيكس وهي عارضة أزياء وممثلة وأخيرًا الممثلة ليبرتي فينيكس.

ونرصد في التقرير التالي محطات من حياة واكين فينيكس..

- اعتزال مبكر

واكين من الشخصيات التي يصعب التوقع بقراراتها، فقد يفاجئك بقرار الاعتزال في قمة نجاحه، ففي 27 أكتوبر 2008 بعد القيام ببطولة فيلم "Two Lovers"، أعلن فينيكس اعتزاله التمثيل كي يقوم بالتركيز على مهنته في موسيقى الراب ولكنه عاد للتمثيل مرة أخرى في عام 2012، وقدم فليمه الأول بعد الاعتزال "The Master"، ويُعرف فينيكس باهتمامه بمجال حقوق الحيوان، حيث أنه عضو في منظمة "بيتا" وهي منظمة أمريكية مهتمة بحقوق الحيوان، وقال إنه اعتزل التمثيل للتركيز على نشاط الموسيقى والاهتمام بالحيوان.

واكين فينيكس

- مخرج "الجوكر"

كشف تود فيليبس مخرج فيلم Joker انطباعه الأول عن الفيلم عقب عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، موضحًا أنه يعمل للمرة الأولى مع فينيكس بطل الفيلم، مضيفًا أنه كان متخوفًا في البداية بسبب قيمة فينيكس، لكنه اعتاد الأمر بعد فترة، معربًا عن سعادته بالتعاون معه.

وتابع فيليبس، أنه يصعب عليه شرح تأثير أداء واكين فينيكس على شخصية آرثر فليك "الجوكر"، لأنه لا يمكن قياس تأثير الممثلين على نص الفيلم المكتوب، لكنه يرى أن فينيكس من الممثلين الذين يحولون النص المكتوب إلى شخصيات يتم أدائها بأسلوب خاص به الكثير من التفاصيل الصغيرة التي يجيدها الممثل.

الأوسكار

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رفض واكين فينيكس في لقاء مع الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، الإجابة عن توقعه الفوز بالأوسكار، طالبًا منها الانتقال للسؤال التالي، وعن عدم فوزه بجائزة في المهرجان رغم فوز الفيلم بجائزة الأفضل، رفض واكين التعليق على الأمر، واصفًا الأمر بالعمل الجماعي والفوز بالجائزة هي جائزة لجميع طاقم العمل.

لقاء مع واكين

هكذا استعد لفيلم الجوكر

كشف فينيكس في حواره مع جيميل كيميل في برنامجه "Jimmy Kimmel Live"، عن معاناته أثناء الاستعداد للعب دور البطولة في فيلم "Joker"، مشيرًا إلى أنه امتنع عن تناول الكثير من الأطعمة ليفقد وزنه من أجل دور آرثر فليك "جوكر"، كما أجبره الدور على عدم الخروج مع أصدقائه طوال فترة التصوير لأنه كان يرغب في الابتعاد عن الأكل والشرب حتى لا يتأثر نظامه الغذائي قبل الفيلم.

كما تطرق فينيكس إلى حركاته الراقصة في الفيلم، مشيرًا إلى أنه تدرب على الرقص مع مصمم حركات، إلى جانب كونه يعتبر نفسه راقص بارع منذ شبابه، موضحًا أنه استمتع كثيرًا في فترة التصوير برغم صعوبة الدور الذي قدمه، لكن جيمي كيميل عرض مقطع من كواليس تصوير الفيلم يظهر خلاله فينيكس في حالة عصبية شديدة، قبل أن يسب مدير التصوير بسبب همسه باستمرار، وهو ما كان يفقده تركيزه أثناء التمثيل.

فاعتذر فينيكس الذي بدا عليه الإحراج، عقب عرض اللقطة، مبديًا في الوقت ذاته ضرورة تجنب مدير التصوير لتشتيت الممثلين أثناء عملهم.

حوار واكين

- حادثة موت

في عام 2006 انقلبت سيارة فينيكس على أحد الطرق في ليلة عاصفة، وأنقذه من الموت المخرج فيرنر هيرزوج وحينها سأله المخرج هل أنت بخير؟ قال له فينيكس نعم، وعلى الرغم من ذلك ووفقًا لرواية واكين، حاول أن يشعل سيجارة والبنزين مسكوب على الأرض.

ومن الجانب المعلومة عن واكين، أنه يخشى الطيران فلا يفضل السفر بالطائرات، ففي إحدى المرات كانت الطائرة في منتصف الطريق حينما أصيب فينيكس بنوبة ذعر لدرجة أن طاقم الطائرة اضطر لتقييده في مكانه كما اعترف هو نفسه بأن الطيار لكمه كي يعيده إلى مكانه.