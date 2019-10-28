هشام عباس يطلق أغنية «الفترة اللي فاتت».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم المصري هشام عباس أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم “الفترة اللي فاتت”، عبر القناة الرسمية لشركة “مزيكا”، على موقع “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية : الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتله .. طول الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت الدنيا بايظه ومقفله .. اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك.

روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله .. اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك .. ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله.

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والجدير بالذكر أن أغنية “الفترة اللي فاتت”، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومكس وماستر هاني محروس.

وكان هشام عباس، قد طرح يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر، أغنيته الجديدة، والتي تجمل اسم “حذرتك” - Music Video - على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “عامل ضجة” الذي يطرح فى الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

والأغنية الجديدة من إنتاج شركتي “مزيكا وعالم الفن”، ويضم الألبوم الجديد مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.