براد بيت إلى المحاكم مجددا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والممثل الأمريكي الشهير براد بيت، سوف يخوض معركة قضائية كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث رفضت القاضية راتشيل جونسون، هذا الأسبوع إزالة اسم الممثل العالمي الشهير، من قضيةٍ رفعت عليه في شهر نوفمبر الماضي، اتهم فيها ببناء منازل رديئة في نيو أورلينز ضربت بشدة في إعصار كاترينا، وجاء ذلك ضمن أحد أعمال مؤسسته الخيرية “Make it Right”.

وكان النجم العالمي ورؤساء المنظمة، قد طلبوا من المحكمة بإزالة أسمائهم من القضية في شهر نوفمبر الماضي؛ إذ قالوا إنهم لم يكونوا مسئولين شخصيًا عن أعمال البناء، لكن القاضية رفضت طلبهم في هذا الأسبوع، مع العلم بأنها أزالت بعض أسماء العاملين في المؤسسة.

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ولجدير بالذكر أن شخصان يمتلكان بيتين قدمتهما لهما مؤسسة “Make it Right” التابعة لبراد بيت، قد رفعا قضية ضدة زعما من خلالها بأن البيتين يعانيان من مشكلات في البنى التحتية، كوجود أخشاب متعفنة، ومشكلات في السباكة، بالإضافة إلى تقعر في سقفي المنزلين.

وكانت مؤسسة براد بيت قد وعدت ببناء 150 منزلًا في عام 2007 في منطقة نيو أورلينز بتكلفة 150 ألف دولار، تتميز بأنها خضراء، وآمنة في الأعاصير وتعمل على الطاقة الشمسية، وفي عام 2008، نجحت المؤسسة ببناء 100 منزل.

أما في العام الماضي، فقد رفعت مؤسسة “Make it Right” قضية ضد مصممي المنازل، اتهمتهم فيها بأن تصميماتهم كانت مليئة بالخلل.