سيلينا جوميز تحصد الملايين: أغنيتين في الصدارة!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعيش النجمة العالمية سيلينا جوميز حالة نجاح استثنائية بعد طرح أوّل أغنيتين من ألبومها الجديد، Lose You To Love Me وLook At Her Now عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتحقق الأغنيتان ملايين المشاهدات عبر قناة سيليينا على موقع “يوتيوب”. وحصد فيديو أغنية Lose You To Love Me أكثر من 75 مليون مشاهدة أمّا فيديو أغنية Look At Her Now فحصد 45 مليون مشاهدة.

وتتصدّر الأغنيتان المراتب الأولى والثانية في سباق الأغاني الأكثر رواجًا في العديد من بلدان العالم.

وكان عدد كبير من الناشطين قد اعتبروا أن سيلينا توجه من خلال هذه الأغنيتين رسائل مباشرة إلى حبيبها السابق جاستين بيبر بعد الفترة العصيبة التي مرّت بها على إثر انفصاله عنها.

