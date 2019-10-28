أحلام تسرق الأنظار بإطلالة رائعة في “ذا فويس” – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: تلفت النجمة الإماراتية أحلام الأنظار بإطلالاتها في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” والذي تشارك في لجنة تحكيمه للسنة الثانية على التوالي عبر شاشة “ام بي سي”.

وإلى جانب إطلالتها في الحلقة الأولى من مرحة “المواجهة”، تألقت أحلام بإطلالة “شيك” أكثر من رائعة خلال جلسة التمارين التي جمعتها بالمشتركين في فريقها.

وارتدت أحلام تنورة طويلة من الجلد الأسود مميّزة بتصميمها وقميص ألوانه مختلطة بين الكحلي والأسود والأبيض، فبدت بكامل رشاقتها وأناقتها.

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ولاقت أحلام تفاعلاً كبيرًا من المتابعين على صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أشادوا بجمالها وذوقها في انتقاء الملابس المميزة والازياء الملفتة رغم بساطة تصاميمها في بعض الاحيان، لكنها قادرة على أن تجمع بين البساطة والأناقة في نفس الوقت.

الجدير بالذكر أن أحلام تستعد قريبًا لطرح ألبوم جديد يتضمن عددًا من الاغنيات، من المتوقع أن يلقى نجاحا كبيرًا وإعجابًا من جمهورها ومتابعيها.