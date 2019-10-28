فن ومشاهير

هذه تحضيرات حفل ديانا حداد في موسم الرياض

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجــــــــــــرد: تجري النجمة اللبنانية ديانا حداد تحضيرات مكثقة، استعدادًا لإحياء ليلة بيروت الغنائية، الخميس المقبل في 31 تشرين الأوّل/أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، والتي يشاركها فيه كل من نجوى كرم، عاصي الحلاني وملحم زين.

وأعربت حداد، في بيان، عن اشتياقها للجمهور السعودي والعربي في الرياض، وعن حماسها لهذه الليلة، التي اعتبرتها من أهم الفعاليات المُقامة في موسم الرياض.

وسُتقدم ديانا حداد مجموعة متنوعة من أهم أغنياتها، إضافة إلى أغنيتها الجديدة “اشتقنا”، التي طرحتها كأغنية منفردة، وهي من كلمات الشاعر مانع بن سعيد العتيبة وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه تحضيرات حفل ديانا حداد في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا