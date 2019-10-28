هذه تحضيرات حفل ديانا حداد في موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــــرد: تجري النجمة اللبنانية ديانا حداد تحضيرات مكثقة، استعدادًا لإحياء ليلة بيروت الغنائية، الخميس المقبل في 31 تشرين الأوّل/أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، والتي يشاركها فيه كل من نجوى كرم، عاصي الحلاني وملحم زين.
وأعربت حداد، في بيان، عن اشتياقها للجمهور السعودي والعربي في الرياض، وعن حماسها لهذه الليلة، التي اعتبرتها من أهم الفعاليات المُقامة في موسم الرياض.
وسُتقدم ديانا حداد مجموعة متنوعة من أهم أغنياتها، إضافة إلى أغنيتها الجديدة “اشتقنا”، التي طرحتها كأغنية منفردة، وهي من كلمات الشاعر مانع بن سعيد العتيبة وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.
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