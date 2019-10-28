راغب علامة يُغرّد: “حدث مرّة في أوكرانيا.. هل يحدث في لبنان؟” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: في تغريدةٍ مُفاجئة، نشر السوبر ستار راغب علامة فيديو عبر تويتر بعنوان “حدث مرّة في أوكرانيا، هل يحدث في لبنان؟”

وفي حين لم يُعلّق راغب علامة على الفيديو، يُظهر الأخير لقطات قديمة تعود للعام 2018، حين قام الشعب الأوكراني بمحاسبة المسوؤلين والوزراء الفاسدين من خلال رميهم داخل سلة المهملات.

ويدعم راغب علامة الحراك الشعبي في لبنان منذ انطلاقه في 17 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، ويُطالب مع المتظاهرين بحقوقهم التي تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “طار البلد” التي كان راغب قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها، ترافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.