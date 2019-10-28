"الجوكر" يستعيد الصدارة من "ماليفيسنت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/10/28 10:53 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/10/28 10:53 ص بتوقيت أبوظبي "جوكر" يستعيد الصدراة من "ماليفسنت 2"

تصدر فيلم الدراما والجريمة "الجوكر" مجددا إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققا 18.9 مليون دولار. والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي، ومن إخراج تود فيلبس. وتراجع فيلم المغامرات "ماليفيسنت: عاشقة الشر" (ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع، محققا إيرادات 18.5 مليون دولار. والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون، ومن إخراج يواكيم رونينج. Advertisements وصعد فيلم الرسوم المتحركة "عائلة أدامز" (أدامز فاميلي) من المركز الرابع إلى الثالث، محققا إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار. بينما تراجع فيلم (زومبي لاند 2: دبل تاب) من المركز الثالث إلى الرابع، محققا 11.6 مليون دولار. الفيلم بطولة وودي هارلسون وإيما ستون وجيسي إيزنبرج وأبيجيل برسلين وإخراج روبن فلايشر. وحل فيلم الرعب والإثارة الجديد "عد تنازلي" (كاونت داون) في المركز الخامس، بإيرادات بلغت 9 ملايين دولار. والفيلم بطولة إليزابيث لايال وجوردان كالواي وتاليتا باتيمان وتيشينا أرنولد، ومن إخراج جاستين ديك.

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