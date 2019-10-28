هجومٌ على فايز المالكي واتّهامات بالعنصريّة بسبب هذا المشهد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان السّعوديّ فايز المالكي، جدل مواقع التواصل الاجتماعيّ بعد ظهوره في مشهد وصف بالعنصريّ على شاشة الـ mbc.

وما إنْ نَشرت mbc المقطع الترويجيّ لمسلسل "سريع سريع" الذي ظهر فيه المالكي بوجه أسود وزيّ وقبّعة مثل التي يرتديها السودانيون، حتى انهالت التعليقات الناقدة والمطالبة باتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة تجاه الممثل والقناة.

ووصف أحد المعلّقين المشهد بالإهانات التي لا يمكن تمريرها مرور الكرام، مطالبًا برفع قضيّة فورًا ضدّ المسلسل من المحاميين والحقوقيين، قائلًا: "زمن المهازل انتهى".

وبدوره قال محمد أحمد أمين، إنّ هذه سقطة جديدة من MBC، مشيرًا إلى أنّ صدمته أكبر في فايز المالكي، ودافع فيصل عن السودانيين قائلا: "ألف تحية لكم أهل السودان والإعلام دايما ما يمثل الشعوب".

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يُذكر أنّ "سريع سريع" مسلسل كوميديّ سعوديّ خليجيّ مشترك، وسيعرض على شاشة mbc وهو من إخراج يعقوب الكويتي.

ويشارك في العمل عدد من النجوم يتقدّمهم الثلاثي: فايز المالكي، راشد الشمراني، حسن عسيري، ومن الخليج عبدالعزيز الفريحي، واغاديرالسعيد، وماني غربي ونجوم عديدة من السّعوديّة والكويت والامارات، ومن الأردن الفنّانة ميس حمدان، ومن مصر بسنت النبراوي، وايمان يوسف، وآخرين.