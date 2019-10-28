طليق سعاد حسني يُعلّق على تجسيد دينا الشربيني دور السندريلا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المخرج المصري علي بدرخان، طليق الفنانة الراحلة سعاد حسني، عن رأيه لأول مرة في تجسيد النجمة دينا الشربيني دور السندريللا في مسلسل "شفيقة ومتولي"، المقرّر عرضه في موسم دراما رمضان 2020 أو 2021.

وكان علي بدرخان، مخرج فيلم "شفيقة ومتولي" الذي لعبت خلاله سعاد حسني دور البطولة، بجانب النجمين الراحلين أحمد زكي وأحمد مظهر.

وقال بدرخان في تصريح لـ"فوشيا": "لا أمانع تحويل الفيلم إلى مسلسل، القصة تسمح بذلك وستكون ثريّة للغاية، لذا فهي تصلح لتقديمها في الدراما".

وأضاف: "أخشى من المقارنة بين أداء دينا الشربيني وسعاد حسني، ولكنني أثق في أن دينا ستُقدّم الشخصية بشكل مختلف عما قدّمته السندريللا".

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وتابع: "دينا الشربيني ممثلة جيدة ومتنوّعة يمكنها إقناع المشاهد في أي دور أو شخصية تلعبها، أتمنى لها ولفريق عمل المسلسل التوفيق".

يُذكر أن السيناريست تامر حبيب سيتولّى مهمة كتابة سيناريو مسلسل "شفيقة ومتولي"، في حين لم يتم الاستقرار حتى الآن على فريق العمل المشارك في المسلسل إلى جانب دينا الشربيني.