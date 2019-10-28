شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف لـ ”الخليج 365” كواليس برنامجه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب سعد الصغير عن كواليس برنامجه الجديد الذى يحمل إسم "النهاردة فرحى ياجدعان" ويعرض قريبا على قناة النهار قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : البرنامج خيرى للمقبلين على الزواج غير القادرين من خلال تقديم عدد من الأجهزة التى تنقصهم داخل عش الزوجية من أدوات كهربائية وغيرها مضيفا أنه تم اختيار أكثر من عروسة غير قادرة من جميع المحافظات .

وأشار إلى أنه خلال البرنامج يؤدى كل من والد ووالدة العريس مشهد حب يجمع بينهما وكذلك العريس وعروسته وألعاب ترفيهية داخل الحلقة .

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وأضاف سعد أنه يتمنى أن يستمر البرنامج لفترة كبيرة.

وأضاف أنه يستضيف عددا من نجوم الفن والغناء فى مصر خلال البرنامج من ضمنهم أحمد شيبة والليثى وعدوية وأمينة وحسن الرداد وبدرية طلبة وسليمان عيد وريم البارودى وغيرهم .