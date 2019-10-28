لا يزال الجدل يدور حول مسلسل " باب الحارة " سواء بنسخته الأساسية للمنتج بسام الملا و التي توقفت في الموسم الماضي عند الجزء التاسع وبنسخته الثانية التي قدمت الجزء العاشر منها شركة " قبنض ميديا " بعد استحواذها على حقوق المسلسل قضائياً .

فقد كان من المقرر أن تنتج شركة " قبنض ميديا " جزأين حادي عشر و ثاني عشر في الموسم الحالي ليكونا جاهزين للعرض تباعاً .

وبحسب مصادر صحافية، فإن الشركة و على الرغم من جهوزية نصي الجزأين تتروى في اتخاذ قرار انتاجهما وعلى الأرجح لن يجري تصويرهما أو وضعهما على الخارطة الإنتاجية للشركة هذا الموسم على الأقل بينما تستعد الشركة لإنجاز عمل بيئة شامية آخر هو " بروكار " من تأليف سمير هزيم و إخراج محمد زهير رجب .

أما المنتج بسام الملا فيبدو أنه قد عدل عن إنجاز جزء عاشر من النسخة الأساسية ويتجه لإنجاز عمل بيئة شامية جديد بعنوان " سوق النسوان " وهو من إخراج مؤمن الملا لم تتضح التفاصيل حوله لغاية الآن .

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كانت هذه تفاصيل خبر حصرياً .. هل هناك جزء حادي عشر من باب الحارة بنسخته الثانية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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