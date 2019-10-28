صور: مي كساب ترزق بطفلها الثالث نوح

أنجبت الفنانة مي كساب مولودها الثالث، واختارت له اسم نوح، ليصبح لديها 3 أبناء فريدة وداليدا ونوح، وحرصت مي على ذكر اسم ابنها الكامل بعد استبعاد اللقب الفني لوالده مطرب المهرجانات "أوكا"، وعلى عكس الهاشتاقات السابقة التي أطلقتها عند مولد ابنتها الأولى فريدة والثانية داليدا واقتصرت على الاسم الأول فقط، أطلقت اليوم هاشتاق يحمل اسم #نوح_محمد_صلاح_الشريف.

ونشرت مي صباح السبت الماضي أول صورة لغرفة استقبال المولود الذكر الأول لها بعد ابنتين هن فريدة وداليدا، وعلقت عليها قائلة: ‏الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه #نوح_محمد_صلاح_الشريف‬ وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق.

يذكر أن مي كشفت عن حملها في طفلها الثالث بطريقة مفاجئة حيث ظهرت قبل أيام قليلة مع الإعلامية منى الشاذلي وألمحت إلى ضيقها من التعليقات الجارحة التي تمس حياتها الشخصية، واعترفت مي سابقا أنها منزعجة من تدخل الناس بشكل كبير في حياتها الشخصية، وتعليقاتهم غير اللائقة على صورها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلتها تفكر في إغلاق حسابتها الشخصية والابتعاد عن الجمهور.