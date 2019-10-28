شاهد.. صافيناز تستعرض مهاراتها بالرقص بالعصا!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 08:49 صباحاً - استعرضت الراقصة صافيناز مهاراتها في الرقص الشرقي في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت صافيناز في الفيديو وهي تقدم وصلة رقص مستعرضة مهاراتها باستخدام العصا وعلقت كاتبة: “اجمل حفلات مع اجمل نجوم”. يذكر ان صافيناز ذات الأصول الأرمنية الروسية قد تعرضت لازمة بعد قيام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برفع دعوى قضائية ضدها اتهمها فيها بالرقص من دون ترخيص وارتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات هدفها إثارة غرائز الحضور .

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