مي العيدان تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 08:49 صباحاً - استذكرت الاعلامية الكويتية زوجها الممثل والمخرج الكويتي على المفيدي في ذكرى وفاته الحادية عشر بكلمات مؤثرة.

فقد نشرت مي العيدان صورة تجمعها بـ علي المفيدي وعلقت كاتبة: “الى صديقي ومعلمي و استاذي و رفيق الدرب. . لم تكن يوما زوجي فقط فطالما كنت بالنسبه لي أشياء كثيره وعديده . . عرفت الحياه معك وتفتحت الدنيا امامي كنت انت معلمي الاول بها . . جمعتنا ليس فقط الحياة بل جمعتنا أيضا الضحكه و البسمه والسعاده و الحزن و تجرعنا حلوها ومرها”.

وتابعت: ” كنت انت دوما حسن النيه بالآخرين على الرغم ان هناك من الاخرين من غدروا بك. .اليوم ذكرى وفاتك ال١١. . احد عشر عاما فاتت على وفاتك كانها الامس القريب. . ولكن عزاءنا بعطر سيرتك . . شكرًا علي المفيدي على كل شي ورحمك الله”.

يذكر ان مي العيدان كانت الزوجة الثانية لعلي المفيدي وكان زواجهما بعام 1996، وانفصلا بعام 2006.