أحمد صلاح حسني يدعو الله أن يحفظ مصر والوطن العربي

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وغرد "صلاح": "يارب عدي كل ما يدور في المنطقة العربية على خير وسلام واحفظ مصر ولبنان وفلسطين وسوريا وتونس واليمن والعراق من أي شر.. مصر، لبنان، سوريا، فلسطين، تونس، اليمن، العراق والوطن العربي".



وشهدت المنطقة العربية في الفترة الأخيرة العديد من المظاهرات، فقد شهدت لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتس آب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيقها.



وشهدت سوريا أيضا في الفترة الأخيرة بعض التظاهرات والتي طالبت فيها بإصلاحات متعلقة بالوضع المعيشي بجانب مطالبات بالتعددية الحزبية في البلد وكانت الشعارات انذاك لا تتعدى سقف المطالب الإصلاحية، لتتحول تلك التظاهرات إلى ساحات اعتصامات.



وحدوث تظاهرات إحتجاجية في العراق ومطالبة المحتجون بالقضاء على تفشي الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، على الرغم من إيرادات البلاد النفطية الكبيرة، وأسفرت عن مقتل 63 وإصابة 2592 من المتظاهرين والقوات الأمنية.

قد يهمك ايضاً:

أحمد صلاح حسني يؤكد احترامه وعشقه لمهنة كرة القدم

صلاح حسني يكشف كواليس دخوله التمثيل