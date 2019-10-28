إليسا تكشف عن أولى الهدايا في عيد ميلادها وتختصر مشوارها برسالة مؤثرة

تلقت الفنانة اللبنانية إليسا أول هدية لمناسبة عيد ميلادها الـ47 الذي تحتفل به الأحد، كما تلقت المعايدات من زملائها المشاهير وأبرزهم الفنانة هيفاء وهبي التي تصالحت معها في الفترة الأخيرة.

إليسا تتلقى هدية مميزة في عيد ميلادها

وشاركت اليسا جمهورها بصورة أول هدية تلقتها من شقيقها كميل خوري وهي عبارة عن دراجة هوائية وعلقت قائلة: "أول هدية أحصل عليها في عيد ميلادي، شكرًا لك، كميل".

وسبق وأن ابدت إليسا ولعها بركوب الدراجات الهوائية حيث ظهرت في إحدى إجازاتها الماضية وهي تستمتع بقيادة الدراجة في الهواء الطلق، وهي الهواية المفضلة لها منذ سنوات طويلة.

وترتبط اليسا بعلاقة صداقة قواية مع شقيقها كميل خوري الذي دعمها وساندها في فترة اصابتها بسرطان الثدي، كما تولّى شقيقها مهمة توزيع آخر أعمالها وهو كليب أغنية "كرهني" من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" الذي أخرجته إنجي جمال.

يشار الى ان النجمة اللبنانية إليسا من مواليد 27 أكتوبر عام 1972.

اليسا توجز مشوارها بتغريدة

وبدا لافتا اختصار اليسا لمشوار حياتها بتغريدة من احد معجبيها أوجزت فيها رحلة مشوارها نحو الحياة والتي تخللها النجاح والتعب والمرض والإنتصار، فكتبت قائلة : "‏كان يا مكان كان في بنت زغيرة اسما اليسار. كانت كتير حلوة وذكية. ربيت ب جو حب و نفس الوقت جو عمل منها بنت كتير قوية. كبرت اليسار و بلشت المشوار".

اقرا ايضاً:

إليسا في شراكة وتعاون فني مع تامر عبد المنعم بمصر

كان يا مكان كان في بنت زغيرة اسما اليسار. كانت كتير حلوة وذكية. ربيت ب جو حب و نفس الوقت جو عمل منها بنت كتير قوية. كبرت اليسار و بلشت المشوار. اكتر من عشرين سنة قطعو خسرت كتير اشيا بهالسنين، خسرت بيها و خسرت صحتها. بس لأنها كتير قوية كملت طريقها وما وقفت. هيدي #اليسا@elissakh pic.twitter.com/WhI01USIEH

Advertisements

واذ قامت إليسا بجردة حساب لما خسرته طيلة سنين، الا انها اكدت بأنها ما تزال قوية وتصمد في وجه جميع العقبات، مضيفة في تغريدتها "اكتر من عشرين سنة قطعو خسرت كتير اشيا بهالسنين، خسرت بيها و خسرت صحتها. بس لأنها كتير قوية كملت طريقها وما وقفت. هيدي ‎اليسا."

اليسا تتلقي التهاني بعيد ميلادها

وفي سياق متعلق، تلقت اليسا التهاني من جمهورها وزملائها المشاهير عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وأبرزهم زميلتها هيفاء وهبي التي كتبت لها : "كل عام وانت بخير، إن شاء الله اللي بتتمنيه بعيدك يتحقق" لترد عليها النجمة إليسا قائلة: " حبيبة قلبي".

الفنانة التونسية هندي صبري بدورها هنأت اليسا عبر تويتر قائله "يوم ميلاد سعيد زميلتي العقرب."

اليسا وحفلاتها الغنائية

وعلى صعيد فني، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمسرح الأوبرا بالجامعة يوم 13 ديسمبر المقبل، كما ستحيي حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الأولمبيا فى باريس يوم ١ نوفمبر المقبل.

إليسا تضع ايضا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد المقرر طرحه في ليلة رأس السنة، ويعد هذا الألبوم هو الألبوم الأخير في مشوارها الفني بعد أن أصدرت قرارا بالاعتزال عن طرح الألبومات الغنائية.

قد يهمك ايضاً:

إليسا لم تشارك في التظاهرات الأيام الماضية رغم تأييدها لها

"إليسا" تُعرب فخرها بالشعب اللبناني