هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، النجمة إليسا بعيد ميلادها، الـ47 عبر حسابها على "تويتر". وغردت هيفاء وهبي قائلة: "happy birth day sweetheart، إن شاء الله اللي بتتمنيه بعيدك يتحقق"، وردت إليسا: "حبيبة قلبي". النجمة اللبنانية إليسا من مواليد 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1972. يُذكر أن إليسا شاركت في المظاهرات التي تشهدها لبنان اعتراضاً على الظروف الإقتصادية السيئة للبلاد. Advertisements قد يهمك ايضاً: إليسا لم تشارك في التظاهرات الأيام الماضية رغم تأييدها لها "إليسا" تُعرب فخرها بالشعب اللبناني

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كانت هذه تفاصيل خبر حوار متبادل بين هيفاء وهبي وإليسا لمناسبة عيد ميلاد الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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