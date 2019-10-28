شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى: شخصيتى فى حكاية "حبيبتى من تخون" أقرب الأعمال إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان طارق صبرى عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح حكاية "حبيبتى من تخون" ضمن مسلسل "نصيبى وقسمتك" على قناة ON E، خاصة أنها فاقت توقعاته .

وقال طارق صبرى لـ"الخليج 365" أنه سعيد بشخصية "سيف" الذى قدمها من خلال أحداث "نصيبى وقسمتك"، وبعد ردود أفعال كثيرة من أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه، مضيفا إلى أنه تحمس لها من البداية بسبب الورق كان مكتوب بحرفية من كاتب مميز بحجم عمرو محمود ياسين، ومخرج شاطر مثل مصطفى فكرى، لافتا إلى أنه استمتع كثيرًا بالكواليس مع كل أبطال العمل، حيث أنها كانت مليئة بالفرحة وروح التعاون .

وأشار إلى أنه يعتبر هذا العمل خطوة مهمة فى مشواره الفنى وأقرب الأعمال إلى قلبه بسبب تقديمه دور جديد ومختلف عليه لم يقدمه قبل ذلفك فى مشواره الفنى.

"حبيبتى من تخون" هى السابعة فى حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة طارق صبرى، ميرنا نور الدين، انجى خطاب، سلوي عثمان، ندى عادل، مصطفي منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهى وتناقش الحكاية مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية وكيف تسبب في تدمير حياة الأشخاص.

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وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى والتى تعرض حلقاتها هذا الأسبوع على قناة ON E.

ويتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر سبتمبر من العام الماضى، من خلال 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.