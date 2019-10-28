شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم أمسيات "موسم الرياض".. ماجد المهندس وراشد الماجد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن أمسيات غنائية "موسم الرياض" بالسعودية.

ومن المقرر إقامت أمسية في شهر نوفمبر وديسمبر المقبل، حيث تضم أمسيات عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربي.

Advertisements

ويحيى الموسيقار السعودي ممدوح سيف مع فرقته الموسيقية أمسية موسيقية يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل، وكذلك يقدم المطرب راشد الماجد أمسية بعنوان "ليلة السندباد" يوم 19نوفمبر المقبل.

كما يحيى المطرب العراقي ماجد المهندس أمسية يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل، وكذلك أمسية أخرى بعنوان "ليلة الصقر الأغنية الخليجية" يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر المقبل.

يذكر أن ماجد المهندس طرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.