بطلة كليب "السلطان" تكشف رأيها في محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز" في كليب "السلطان" الذي طرحه الفنان محمد رمضان مؤخرًا عبر قناته في "يوتيوب"، وقدمت خلاله دور السلطانة.

وكتبت نور، عبر حسابها في "انستجرام": "صار فيكم تقولولي السلطانة نور، فعلاً هالتجربة كانت غير شكل، كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت الكثير منه (محمد رمضان)، وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن المغرب".

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وأضافت: "هالأغنية (السلطان) أنا بعشقها وكلامها له معنى، راح يفهموا الناس الناجحة! النجاح إحساس بيجنن ولكن ثمنه غالي! بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة 3 أيام، بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح".

وطرح الكليب مؤخرًا، وهو من إخراج حسام الحسيني، الذي استعان بمدير تصوير هوليوودي لتصوير الكليب، وهو تييري أربوجاست الذي صور عدة أفلام من بينها: "The Professional, 5th Element Lucy, Cat Woman, femme Fatal". ​