نانسي عجرم تنشر صورة علم لبنان: "اخترتك يا وطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لعلم لبنان، على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجًا على سوء الأحوال الاقتصادية، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".
وعلقت عجرم على الصورة: "إني اخترتك يا وطني".
وفي سياق آخر، أحيت عجرم مساء الجمعة 19 أكتوبر، حفلاً غنائيًا في الرياض، ضمن حفلات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير.
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