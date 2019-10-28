نانسي عجرم تنشر صورة علم لبنان: "اخترتك يا وطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لعلم لبنان، على هامش المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجًا على سوء الأحوال الاقتصادية، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

وعلقت عجرم على الصورة: "إني اخترتك يا وطني".

وفي سياق آخر، أحيت عجرم مساء الجمعة 19 أكتوبر، حفلاً غنائيًا في الرياض، ضمن حفلات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير.