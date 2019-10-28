غدًا.. وزيرة الثفافة تشهد احتفال الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، في الثامنة من مساء غدًا الثلاثاء، على مسرح الميدان في ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويكرّم القطاع 15 بطلًا من القوات المسلحة، شاركوا في حرب 1973، كما يكرّم القطاع مجموعة من كبار نجوم الفن الذين شاركوا بأعمالهم الفنية الوطنية المتميزة في سبيل الوطن، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام .

وسيعلن القطاع خلال الحفل أسماء الفائزين في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التي أُعلن عنها في شهر يونيو الماضي، وسيتغنى الفائزين بأعمالهم الفائزة في ختام الحفل.​