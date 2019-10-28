تراند اليوم : مطربة عربية شهيرة تصدم جمهورها: لا مشكلة عندي في إنجاب طفل بدون زواج...

تسببت فنانة شهيرة في صدمة لجمهورها بعد الإعلان عن قبولها لإنجاب طفل بدون زواج.

واحتفلت أمس المطربة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها رقم 47 ، وتعتبر إليسا من الفنانات القلائل الذين رفعوا شعار "العزبية أفضل" حيث لم تتزوج حتى الآن.

ولإليسا عددا من التصريحات النارية بخصوص الزواج والإنجاب ، من ضمنها حين قالت: "لن أتزوج إلا رجلا يكلمني إنسانيا ، والدي كان يرفض المتقدمين لخطبتي ليمنحني فرصة إكمال تعليمي ولذلك نشأت كامرأة تعرف معنى حرية الاختيار".

وفيما يتعلق بالإنجاب ، قالت "إليسا" في لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب أنها لا تمانع الإنجاب بدون زواج.

وأضافت: "لو كان القانون اللبناني يسمح بذلك لقمت به وبخاصة أن الديانة المسيحية لا تسمح بالتبني إلا لزوج و زوجة".

