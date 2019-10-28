تراند اليوم : أحلام تكشف علاقتها بمصورها الخاص: بيني وبينه عشق وحب لا يٌحصى...

كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن طبيعة علاقتها بمصورها الخاص محمد فيفيد واصفة الوضع بأنه "عشق وحب لا يحصى".

وقالت "أحلام" في لقاء مع برنامج "MBC Trending" : "أولا أنا أعتبره ولدي .. وهو يعتبرني بنته .. والذي لا يعرفه الناس عن علاقتي بمحمد فيفيد أن جدته كانت صديقة والدتي".

وأضافت: "جدة (فيفيد) تعتبر أمي الثانية وربتني وكانت تدخل إلى المطبخ خصيصا لتحضر الطعام لي ، و هو من رائحتها وبالتالي له في قلبي عشق وحب لا يحصى".

