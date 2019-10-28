تراند اليوم : "جهل" لميس الحديدي يصدم الفنان كريم عبد العزيز أثناء ظهوره ببرنامجها...

سخر الفنان كريم عبد العزيز من جهل الإعلامية لميس الحديدي أثناء ظهوره ببرنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة الحدث.

ولم تفلح "لميس الحديدي" في استخدام "التابلت" أثناء برنامجها ، قائلة: "أنا آسفة يا جماعة .. هما علموني على التابلت قبل الدخول على الهوا لكن أنا مش عارفة أستخدمه".

و رد "كريم عبد العزيز" ساخرا: "السوشيال ميديا سهلة جدًا يا لميس" ، ثم تناول التابلت وساعدها في استخدامه وقراءة رسائل الجمهور.

