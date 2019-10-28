شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Freeform تلغى مسلسل Cloak & Dagger بعد الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة Freeform مسلسل Marvel’s Cloak & Dagger، بعد موسمين من عرضه، وكان قد تم طرح الموسم الثانى من العمل في أبريل الماضى، المسلسل من بطولة أوليفيا هولت، أوبري جوزيف، إيما لاهانا، جلوريا روبن، أندريا روث، وج. إيفرمور.
وتتبع القصة تاندي بوين (هولت) وتيرون جونسون (جوزيف)، ويشترك هذان المراهقان، من خلفيات مختلفة، ولكنهم يكتشفون قدرات غير عادية في أنفسهم، ويجدون أو وجودهم بجانب بعضهم البعض أفضل من وجود كل منهم بمفرده، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، أما في الموسم الثاني ، يعيشون حياة مختلفة تمامًا ويحاولون البقاء تحت الأنقاض ، لكنهم يجدون صعوبة في الوقوف عند الشر.
وكان قد حقق الموسم الثاني من Marvel's Cloak & Dagger معدل 0.12 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية من 18 إلى 49، مع عدد مشاهدات 355 ألف، وبالمقارنة مع الموسم الأول، انخفض ذلك بنسبة 40٪ و 38٪ على التوالي.
كما كانت أعلنت شبكة Disney + عن العرض الأول لمسلسلها التلفزيوني الجديد High School Musical: The Musical: The Series، والذى سيتم بثه على كل من قنوات ديزنى، و ABC، و Freeform، ومن المقرر أن يطرح في 12 نوفمبر القادم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
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