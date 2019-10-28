شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنتهى من تصوير كافة مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مي سليم من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة على قناة ON E وإحدى القنوات العربية، حيث صورت مى مشاهدها على مدار الأربعة أشهر الماضية فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي ما بين ديكور بنسيون وتياترو وفيلات وشوارع.

وحصلت مى على أول اجازة طويلة بعد انتهائها من المسلسل حيث انها تواجدت فى معظم الديكورات الخاصة بالعمل ولذلك لم تستطع الحصول على أى اجازة طويلة، اضافة إلى حاجة دورها لمذاكرة كبيرة حيث تظهر فى شخصية تقدمها لأول مرة من ناحية الشكل والمضمون خلال فتاة من أسرة بسيطة وفقيرة تعمل خادمة فى بنسيون وتتعرض للعديد من الضغوطات وتحاول أن تغير مجرى حياتها.



مى سليم

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مسلسل " حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

وعرض لمى سليم مؤخراً فيلم "محمد حسين" الذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم محمد سعد فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولة العمل سمير صبرى، فريال يوسف، ويزو، وتأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.