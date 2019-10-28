شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سمية درويش تتعاون مع الموزع NiiiS فى أغنية بألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقي NiiiS مع المطربة سمية درويش، في أغنية بألبومها الجديد، والأغنية تحمل طابع جديد ومختلف شخصية سمية في أغانيها مع تطور الموسيقي في العالم، لم يكشف على اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور لأنه سيصبح مثيراً للجدل حسبما قال الموزع NiiiS لـ"الخليج 365".

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والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع نيس، وجيتار أحمد روكيت، وكمنجة حسن سعيد، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب في الأيام المقبلة.

يذكر أن سمية درويش طرحت كليب جديد بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وإخراج نبيل مكاوي،وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".



