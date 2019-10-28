شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "رأس السنة " فى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "رأس السنة" على طرحه خلال آخر اسبوع من شهر ديسمبر المقبل والذى يشارك فى بطولته الفنان إياد نصار وإنجى المقدم، تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير المشاهد الخارجية مؤخرا فى مدينة الغردقة، وحاليا فى مرحلة المونتاج والميكساج الخاصة به استعدادا لطرحه .

وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل.

الفيلم تدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

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فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.