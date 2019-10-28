ريهام أيمن بـ"البرتقالي" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت "تي شرت" باللون البرتقالي، وعلقت: "استطيع أن أشم رائحة الرقص في النسيم، وأوراق الأشجار".

وتزوجت ريهام الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.