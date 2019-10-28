بالصور- بلقيس تستعرض إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): استعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أناقتها، من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت بدلة واسعة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. واحتفلت بلقيس مؤخرًا بحصولها على نجمة في ممشى المشاهير بمدينة دبي الإماراتية، كما حصل على النجمة عدد من الفنانين أبرزهم أحمد حلمي، ومنى زكي.​

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