انتصار تكشف تفاصيل دورها في "روحين في زكيبة" مع نجوم مسرح مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة انتصار، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "روحين في زكيبة".

وأضافت انتصار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها ستنتهي من تصوير دورها في العمل بشكل نهائي منتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تجسد في العمل دور والدة حمدي الميرغني و"أوس أوس"، وزوجة صلاح عبدالله.

وأوضحت أن "روحين في زكيبة"، يعد التعاون الأول لها مع الميرغني، لكنها تعاونت في أعمال سابقة مع "أوس أوس"، ولفتت إلى أنها عملت كثيرًا مع الفنان صلاح عبدالله وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث "روحين في زكيبة" من خلال 30 حلقة، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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المسلسل يشارك بطولته: حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.

من ناحية أخرى، تستأنف انتصار عرض مسرحية "ريا وسكينة تاني"، على مسرح تياترو النيل في الإسكندرية، التي تعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتتناول المسرحية شقًا مختلفًا من قصة "ريا وسكينة" بشكل كوميدي، واستدراجهما الجنود الإنجليز وقتلهم.

"ريا وسكينة تاني" من بطولة بدرية طلبة، وانتصار، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وبدأ عرض المسرحية ثاني أيام عيد الأضحى الماضي على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، من إنتاج شركة "هاي موكا".​