معز مسعود: أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية يدعم فيلمي "Hello Brother"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المنتج والباحث الإسلامي معز مسعود، إنه قابل أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، الذي أعرب له عن سعادته بدعم العائلة لفيلمه المقبل "Hello Brother".

ونشر معز عبر حسابه في "انستجرام" صورة من اللقاء وعلق قائلاً: "‫صورة من لقائي في لندن مع دوقة يورك سارة فيرجسون، أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، ودار نقاشنا حول تحديات تحقيق التعايش السلمي بين شعوب العالم، ونبذ العنصرية والتطرف".

وأضاف مسعود: "سعدّتُ بدعمها الكبير لفيلمي السينمائي المقبل Hello Brother ورسالته العالمية".

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وأعلن مسعود إنتاجه لعمل جديد يناقش حرية المرأة في العالم العربي، من بطولة عدد من النجوم من ضمنهم زوجته الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمود كامل.

كما أعلن الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من الفيلم مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda، الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي الماضي، حيث أثار الفيلم حماس العديد من كبار المنتجين في هوليوود.

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