أشرف زكي عن أبطال "لوكاندة الأوباش": كلهم أبنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان أشرف زكي، صورة تجمعه مع أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" على خشبة المسرح، عبر حسابه في "انستجرام". وعلق زكي على الصورة: "كلهم أبنائي". Advertisements ومن المقرر عرض المسرحية في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي. مسرحية "لوكاندة الأوباش"، بطولة ماجد المصري وحسن الرداد وإيمان العاصي وهالة فاخر وشيماء سيف وحسن عبدالفتاح. ​

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